أحمد موسى: 100 مليار دولار لـ"ترامب" لعدم فضح قطر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قناة الجزيرة أحد الأسباب في تغير أخلاقيات الوطن العربي، موضحا أن الجزيرة وجهت شتائم وسباب إلى القادة والزعماء العرب.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن حكام قطر قاموا بعقد صفقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ 100 مليار دولار حتى لا يفضح الدور القطري في دعم المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أن جميع الدول الكبرى تعلم بالدور القطري.





ونوه بأن حكام قطر كانوا يوجهوا إعلامهم في قناة الجزيرة ضد الدول العربية، لافتا إلى أن هناك عدد من الإعلاميين في قناة الجزيرة استقالوا لعدم رغبتهم في إتباع تعليمات حكام قطر ضد الدول العربية.





واستطرد قائلًا: "ما تبقى من إعلاميين في قناة الجزيرة هم العملاء مثل فيصل القاسم"، معلقًا ساخرًا: "فيصل القاسم اديه فلوس يشتم أبوه.. ولا يهتم بسوريا.. كل اللى مهتم بيه عمل خلافات وثورات في الوطن العربي.. وهذا الحال مع يسري فودة الذى استضاف قيادات إرهابية".



