منتخب مصر يواصل السقوط قبل مونديال روسيا بثلاثية أمام بلجيكا

واصل منتخب مصر السقوط في مبارياته الودية استعدادًا لخوض غمار كأس العالم بروسيا، وخسر أمام المنتخب البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة، في أخر استعداداته لمونديال روسيا والذي سينطلق في الرابع عشر من يونيو الجاري.

قدم الفراعنة أداء مقبول أمام نظيره البلجيكي الذي فرض أسلوبه وسيطرته على مجريات المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين عبر إيدين هازارد ولوكاكو.

افتتح روميلو لوكاكو التسجيل لبلجيكا في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية من هازارد فشل الحضري في السيطرة عليها لتصل للوكاكو الذي سددها مباشرة في الشباك.

وبعد الهدف حاول المنتخب تصحيح الأوضاع لكن دون فائدة، ليتمكن إيدين هازارد من إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلادهى في الدقيقة 38 من تسديدة عرضية رائعة وصلته من زميله كاراسكو.

واختتم باتشواي نجم بوروسيا دورتموند ثلاثية بلجيكا في ال دقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتلعب مصر في المجموعة الأولي بكأس العالم بجانب منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.