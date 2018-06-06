شاهد.. ريهام سعيد تكشف كواليس حبسها لأول مرة في "شيخ الحارة"

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" غدًا الخميس.





وتكشف "سعيد"، خلال حوارها بالبرنامج، كواليس حبسها، وتعترف اعترافات لأول مرة، وتوضح حقيقة بيعها لفريق إعداد برنامج "صبايا الخير".



