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مجلس الشعب السوري يعيد انتخاب قيادته

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:29 م
مجلس الشعب السوري يعيد انتخاب قيادته
أرشيفية
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وكالات
 

عقد مجلس الشعب السوري اليوم الجلسة السنوية الخاصة بانتخاب مكتبه، وقرر أثناءها إبقاء حمودة صباغ في منصب رئيس المجلس.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن المجلس أعاد انتخاب صباغ رئيسا له بالتزكية، كما تقلد النائب نجدت أنزور، بالتصويت، منصب نائب رئيس المجلس، وتولى النائبان خالد العبود ورامي الصالح منصبي أميني السر.

كما انتُخب النائبان عاطف الزيبق وسناء أبو زيد لتولي منصبي مراقبي المجلس.

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