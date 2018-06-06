10 ملايين مشاهدة لـ برومو"ليلة هنا وسرور"

حقق برومو فيلم "ليلة هنا وسرور"، بطولة النجم محمد عادل إمام، ـ9 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى وصفحة الفيلم على "فيس بوك"، وذلك فى 5 أيام فقط، والفيلم من المقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل، وتضمن البرومو مشاهد أكشن على أعلى مستوى، فضلا عن مواقف كوميدية فى الأحداث.









"ليلة هنا وسرور" إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، برئاسة المنتج أحمد بدوى، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى.





وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" وهى الفنانة ياسمين صبرى، ويقع فى عصابة ما، ويضطر للهرب، ويلتقى رئيس العصابة والذى يجسده الفنان فاروق الفيشاوى، وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث.