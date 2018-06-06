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أنغام في موقف محرج بعد تكذيبها ببيان رسمي من السعودية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:22 م
أنغام في موقف محرج بعد تكذيبها ببيان رسمي من السعودية
أنغام
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الفجر الفني
 

نفت هيئة الترفيه السعودية ما نشرته الفنانة أنغام حول استعدادها لإحياء حفل غنائي ثاني أيام العيد بالمملكة العربية السعودية.

 

وقالت الهيئة العامة للثقافة السعودية في بيان لها جاء فيه: "للإيضاح لا صحة لما نُشِر في عدد من المواقع عن إقامة حفل غنائي للفنانة أنغام؛ هذا وسَتصدر خلال الأيام القادمة روزنامة حفلات العيد والصيف بعد اعتمادها من اللجنة الفنية".

 

وبعد نشر البيان بساعات، قامت الصفحة الرسمية لأنغام بحذف بوستر الحفل من "الفيسبوك".

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