رجب حميدة: "مبارك" كشف لي حقيقة سعد الدين إبراهيم عام 2000
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:21 م
أمنية فوزي
كشف البرلماني السابق رجب هلال حميدة، كواليس لقائه مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2000، قائلًا إنه تقابل معه وتحدث معه في الكثير من الأشياء.
وأضاف "حميدة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأربعاء، أن مبارك تحدث عن القواعد العسكرية الأمريكية، وكشف عن الجواسيس المصريين التي تمولهم قطر؛ ومنهم سعد الدين إبراهيم، وقال: "سعد الدين إبراهيم عراب العلاقات بين كل الجماعات المناوءة للنظام السياسي في مصر مع أمريكا وبعض اتحاد الدول الأوروبي".
وتابع أن مبارك أخبره أن سعد الدين إبراهيم سُجن مع الإخوان وحماه شخصًا ليس له علاقة بالإخوان في البداية، ثم تصالح مع الإخوان وعقد اتفاقات بينه وبين عصام العريان وخيرت الشاطر، وحدث اتفاق بينه وبينهم لتسويقهم داخل الإدارة الأمريكية، وحدث بينهم لقاءات بالصوت والصورة، لافتًا إلى أن السفيرة الأميريكة مارجريت سكوبي هي من صنعت جميع الخونة داخل مصر.
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