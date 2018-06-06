السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لضابط وطبيب لتزويرهما في أوراق قضية متوفي بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي رئيس المحكمة بمعاقبة رئيس مباحث ههيا بالحبس 3 سنوات والعزل من الوظيفة ومعاقبة طبيب بالحبس سنة والعزل من الوظيفة بتهمة التزوير في أوراق قضية متوفي.





وكانت نيابة شمال الشرقية قررت إحالة أوراق القضية رقم 4551 لسنة 2017 مركز ههيا إلى محكمة جنيات الزقازيق المتهم فيها الرائد " إيهاب م ر إ ز " 32 عاما رئيس مباحث مركز شرطة ههيا والدكتور " مهدي م ا " 47 عاما طبيب ومفتش صحة ههيا بالتزوير في أوراق قضية المتوفي " أحمد ز م ع " " والمقيدة برقم 12388 لسنة 2016 مركز ههيا وتغيير البيانات بالإدعاء بعدم وجود شبهة جنائية ولا توجد إصابات ظاهرية على خلاف الحقيقة.



