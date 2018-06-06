قبيل فعاليات كأس العالم.. ننشر أبرز الأماكن السياحية في روسيا

قبيل اقتراب، انطلاق مباريات المنتخب المصري في كأس العالم، ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا المستضيف، أوروجواى والسعودية، فإن هناك قائمة تضم أبرز الأماكن السياحية في موسكو، تعد واجهة السائحين حيث تتميز ببحيراتها الساحرة ومحمياتها الطبيعية وجبالها الشاهقة، ترصدها "الفجر".

مدينة يكاترينبورج

تعتبر مدينة يكاترينبورج، الأكثر شهرة بين السياحة، إضافةً إلى أن المنتخب، يخوض أولى مبارياته امام أوروجواي على ملعبها، حيث تعد أحد المراكز الاقتصادية العالمية الهامة تقع بالقرب من الأورال الذي يعتبر حدودا طبيعية بين أوروبا وآسيا، وهو مركز صناعي ضخم فيها الكثير من المتاحف والمسارح وأماكن الاستجمام.

ومن أهم المعالم السياحية "شارع فاينر"، والذي يتواجد به العديد من المتاجر والنصب التذكارية، من أشهر المراكز السياحية "الخط الأحمر"، وهو مسار للمشاة صنعه السكان المحليون وحدد بخط أحمر على الرصيف، ويشمل عمليا جميع معالم المدينة.

مدينة سان بطرسبورج

بينما يواجه الفراعنة المنتخب الروسى يوم 19 يونيو على ملعب كريستوفسكى بمدينة سان بطرسبورج، عاصمة روسيا الشمالية ومدينة القياصرة.. قنواتها المائية جعلتها تشبه إلى حد كبير مدينة البندقية.

وتشتهر سان بطرسبورج بظاهرة الليالي البيضاء التي تستمر قرابة 25 يوما ويمكن خلالها حتى رؤية ألمع النجوم في السماء.

مدينة فولجوجراد

كما يواجه المنتخب السعودية يوم 25 من يونيو على ملعب فولجوجراد أرينا، بمدينة فولجوجراد، أهم معالمها الجذابة بيت "بافلوف" - أحد رموز مقاومة الشعب السوفييتي إبان الحرب العالمية الثانية، وتمثال "الوطن الأم -يناديكم !" أحد أشهر معالم القرن العشرين

ومن أهم معالم المدينة، ميتروترام - وهو وسيلة نقل غير عادية أقرب ما يكون إلى حافلة الترام الموجودة في فولغوغراد، ولدى الميتروترام عدة محطات تحت الأرض.

إقليم كراسنودار

أما إقليم كراسنودار المشهور بمصحاته ومنتجعاته وشواطئه وجباله وامتداده على سواحل البحر الأسود وبحر آزوف، ومن أهم مدنه الساحلية قبلة السياح سوتشي وغيلينجيك وتوابسيه وأنابا.

جمهورية القرم

وتمتد شواطئ جزيرة القرم حوالي 500 كيلومترا وتتميز بتنوعها الرملي والصخري. ويتمتع هذا الإقليم بمدنه الساحلية السياحية الشهيرة مثل يالطا وألوشتا ويفباتوريا وكيرتش.

وتتنوع في هذه المنطقة منتجعات سياحية مختلفة تتدرج بين البسيطة والفنادق الفخمة ذات الخمس نجوم.

فلاديفوستوك

وتأسست مدينة فلاديفوستوك، في منتصف القرن الـ19 وتقع فى الشرق الأقصى بالقرب من الحدود الروسية-الصينية، وهي وجهة المواد الغذائية والمأكولات البحرية وتعد المكان الوحيد تقريبًا في روسيا الذي يحتوى على طعام صيني جيد وهو متاح على نطاق واسع.

مقاطعة فلاديمير

وتعد مدينة فلاديمير مركز المقاطعة وأشهر الأماكن السياحية التاريخية في روسية، فقد كانت عاصمة لإمارة فلاديمير التي ذاع صيتها مابين القرنين 12 والـ 14.

ومن أشهر مدن المقاطعة أيضا مدينة سوزدل التي تدخل ضمن مدن الحزام الذهبي في روسيا

روسكيالا

وتقع مدينة روسكيالا في جمهورية كاريليا بشمال غرب روسيا، وتعتبر واحدة من الأماكن الأكثر جمالًا في البلاد، تتمتع بطبيعة ساحرة وتحتوى على عدد من البحيرات والشلالات والأشجار التي تنمو على الصخور العملاقة.

وأهم معالم الجذب السياحي في روسكيالا هي حديقة الجبل التي تضم وادى رخام وبحيرة مع مياه واضحة وبحيرة جوفية أخرى، يمكن استئجار القوارب والغوص أو تسلق الصخور، في الصيف تنطلق عروض الضوء على البحيرة.

محمية ستولبى الطبيعية

هي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في سيبيريا، تقع شمال غرب جبال سايان الشرقية، تقدم المحمية للزوار جولة برية فريدة من نوعها تمزج بين المرتفعات والنباتات والحيوانات.





تتميز محمية ستولبي بانتشار الصخور والمنحدرات العالية حيث يبلغ ارتفاع اصغر المنحدرات 55 متر في حين أن أعلى منحدر يصل إلى 600 متر، يمكن للزوار تسلق الصخور والمشي لمسافات طويلة.

بحيرة بايكال

أما بحيرة بايكال، هي أعمق بحيرة في العالم وتعد تجربة فريدة في حد ذاتها، هناك العديد من مسارات المشى الطويلة حول البحيرة وفي الصيف يمكن السباحة على الرغم من أن الماء البارد حتى في أغسطس، تنتشر هناك الشواطئ والمنتجعات والفنادق وأماكن التخييم.

كازان

تقع مدينة كازان في تتارستان، وهى مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من ألف سنة، تتميز بتنوع الديانات بين الأرثوذكسية الروسية والثقافات الإسلامية حيث تتجاور المساجد والكنائس والكاتدرائيات، أشهر معالم المدينة هو برج سيمبيان في قلعة الكرملين.

جبال التاي

تعرف باسم "الجبال الذهبية" اشتهرت مؤخرًا مع ظهور عدد من المنتجعات والفنادق الجديدة، تقدم الأندية الصحية هناك ساونا خاصة في براميل خشب الأرز.

يمكن للزوار القيام بالإبحار والتجديف وصيد الأسماك من بين العديد من الأنشطة الأخرى، كما تشتهر المدينة بعلاجات العسل واحتفالات الشاى العشبية.