اليوم.. وزيرة الثقافة تشاهد "شباب في عين الرسول" على مسرح البالون

تشاهد مساء اليوم الأربعاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحى الجديد "شباب فى عين الرسول"، على مسرح البالون، ويرافقها فى الزيارة عدد كبير من رؤساء قطاعات الوزارة، وفى مقدمتهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.





يذكر أن "شباب في عين الرسول" من تأليف سراج الدين عبدالقادر، ويشارك بطولة العرض، مداح الرسول د. أحمدالكحلاوي، أحمد ماهر، أحمد عزمي، أحمد عبدالوارث، مديحة حمدي، هادي خفاجة، إيمان إمام، رضا إدريس، سيد عبدالرحمن، أحمد الشريف، لبنى الشيخ، ومجموعة كبيرة من نجوم وفناني الفرقة الغنائية الاستعراضية، مساعد مخرج محمد الأسيوطي، أحمد مصطفى، هالة الصباحي، سعاد الجوكر، مخرج منفذ طارق حسن، محمد رجب، شئون مالية وإدارية أمل حبيب، استعراضات مصطفى محسن، تدريب علاء العجمي، إضاءة شريف البرعي، ديكور محمد هاشم، مادة فيلمية جيهان عبده، فكرة وألحان وإنشاد مداح الرسول د. أحمد الكحلاوي، إخراج صلاح لبيب.