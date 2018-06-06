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أشرف سلطان: اجتماع الحكومة ناقش استراتيجية الحد من الزيادة السكانية (فيديو)

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:18 م
أشرف سلطان: اجتماع الحكومة ناقش استراتيجية الحد من الزيادة السكانية (فيديو)
السفير أشرف سلطان
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كساب أحمد
 
قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش استراتيجية الحد من الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الحكومة ناقشت أيضًا اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي بقروض تصل قيمته لـ53 مليون دولار أمريكي للتخلص من مياه الصرف الصحي وزيادة الإنتاج الزراعي، وهذا المشروع يغطي تكلفة 6 محطات ضخ، ومعدات مساعدة لـ10 محطات أخرى.
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