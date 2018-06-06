ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفتي الجمهورية: التواضع خلق محله القلب

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:17 م
مفتي الجمهورية: التواضع خلق محله القلب
الدكتور شوقي علام
طباعة
جهاد جمال
 
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التواضع خلق محله القلب، وقد يستكين الشخص أثناء تعاملاته ويظهر التواضع ولكن في قلبه كبر كثير. 

وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن التواضع يحتاج لتدريب وتمرين حتى يعطي حقوق الناس تامة، مشيرًا إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يمشي في السوق إذ بجارية فأخذت بيد الرسول وهو يمشي معها حتى قضى لها حاجتها.

وأضاف مفتي الجمهوربة، أن الرسول كان لا يأكل إلا مع الفقراء.

المزيد عن: مصر الدكتور شوقي علام التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
1
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
2
x
20:45
0
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 9:50:04 PM