مفتي الجمهورية: التواضع خلق محله القلب



وتابع علام، خلال حواره المذاع عبر فضائية "on live"، مساء الأربعاء، أن التواضع يحتاج لتدريب وتمرين حتى يعطي حقوق الناس تامة، مشيرًا إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يمشي في السوق إذ بجارية فأخذت بيد الرسول وهو يمشي معها حتى قضى لها حاجتها.



وأضاف مفتي الجمهوربة، أن الرسول كان لا يأكل إلا مع الفقراء.





قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن التواضع خلق محله القلب، وقد يستكين الشخص أثناء تعاملاته ويظهر التواضع ولكن في قلبه كبر كثير.