للمرة الرابعة .."شاكر" يحتفظ بحقيبة "الكهرباء" فى التشكيل الوزارى الجديد

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجدده، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيحتفظ بتولى قيادة الوزارة مع إجراء التعديل الوزارى المرتقب ، مؤكدا أن "شاكر" منذ توليه مقاليد الوزارة قبل 5 سنوات من الآن نجح فى تحقيق نقلة نوعية تحسب له ، خاصة بعد إنجازه عدد من المشروعات القومية الهامة وأبرزها محطات الكهرباء الثلاث الجديدة ، والربط الكهربائى مع بعض الدول العربية الشقيقة ودول شمال وغرب أفريقيا وأوروبا أيضا لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.





واضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن وزير الكهرباء استحوذ على نصيب الأسد متفوقا على زملائه من الوزراء من الثناء والشكر على آدائه ومجهوده ، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما على الإجتماع به لمتابعة ما يتم تنفيذه من خطط مختلفة بكافة مناطق الجمهورية، لتحسين آداء الشبكة الكهربائية لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائى.





وأكد أن وزير الكهرباء لن يطاله التغيير الوزارى المرتقب ، خاصة فى ظل تمسك الرئيس عبد الفتاح السيسى به على الرغم من إعتذاره على استكمال منصبه لظروف شخصية إلا أنه ذلك كان يقابل بالرفض من رئيس الجمهورية.





وأوضح أنه يواصل أعماله واجتماعاته بالوزارة اليوم ،على الرغم من تقدم رئيس الوزراء بإستقالة الحكومة مساء أمس ، إلا انه يقوم بآداء عمله منذ الساعة الثامنة صباح اليوم بمقر الوزارة.





ونوه إلى أنه من المرتقب أن يقوم خلال الشهر الجارى الرئيس عبد الفتاح السيسى بإفتتاح محطات الكهرباء الثلاث الجديدة وأبرزها محطة كهرباء غياضة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها مؤخرا.





وأشار إلى أن يحسب لوزير الكهرباء الحالى نجاحه في تحقيق ما فشل فيه سابقيه ، خاصة فى مجال إنشاء محطات شمسية أو محطات رياح وما شابهها من مشكلات فنية وإدارية وبعض قضايا فساد فى اختيار الشركات المنفذة لبعض المشروعات دون المستوى لتوفير عمولات لبعض المسئولين داخل القطاع.



