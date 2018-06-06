احذر انتهاء العمر الافتراضي لهذه الأجزاء الهامة في السيارة

كل جزء من أجزاء السيارة و له عمر افتراضى عند الوصول له تقل كفائته ويسبب أضرار للسيارة، ويجب على قائدي السيارات أن يكونوا على دراية كاملة بالعمر الافتراضي لعدد من الأجزاء الهامة التي نستعرضها هنا.





البطارية

تعمل البطارية بكفاءة تامة خلال عمرها الافتراضي وهو من 6 إلى 12 شهراً، ومع إنتهاء 6 شهور الأولى يجب متابعة السائل بها، حيث اللون الأخضر يدل على أنها تعمل بكفاءة واللون الأبيض يدل على أنها تحتاج إلى شحن واللون الأسود يدل على أن عمرها الافتراضي قد انتهى ويجب تغييرها.





المكابح

يتراوح عمرها الافتراضي من 50 إلى 60 ألف كم، ويجب عدم إهمال تغييرها حرصاً على سلامتك.





الإطارات

نظرا لإن الإطارات من أكثر الأجزاء المعرضة للتلف بالسيارة، وعاملاً أساسياً في الحفاظ على سلامتك، فيجب المحافظة على تغييرها عندما ينتهي عمرها الافتراضي وهو من 30 إلى 50 ألف كم.





فلتر الزيت

يعمل فلتر الزيت على تنقية زيت المحرك من الشوائب، ويجب تغييره في الميعاد المناسب حتى لا تتأثر لزوجة زيت المحرك بالشوائب وتنخفض فعاليتها، ويتراوح عمره بين 5000 إلى 10000 كم.





البوجيهات

تعمل البوجيهات على إطلاق الشرارة داخل غرفة الاحتراق بالمحرك بعد دخول الوقود والهواء إليها، وعند إنتهاء عمرها تحترق وتؤثر على المحرك، فيجب تغييرها في الموعد المناسب، ويتراوح عمرها من 25 إلى 50 ألف كم.





فلتر الهواء

وظيفة فلتر الهواء الرئيسية هي منع دخول الغبار المحمول في الهواء الى المحرك، ويتراوح عمره الافتراضي من 6 إلى 12 شهراً، وفي حال استهلاك السيارة في الطرق الصحراوية فيجب تغييره كل شهرين أو ثلاثة.





فلتر البنزين