تراجع فى أسعار النفط مع اعلان ارتفاع المخزون الأمريكى

هبطت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات بالولايات المتحدة، واستمرار الصعود القياسي لإنتاج الخام الأمريكي.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن صعود مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام بمقدار 31 ألف برميل يومياً ليصل إلى 10.8 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي، مواصلاً الصعود القياسي.





وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الإدارة الأمريكية طلبت من السعودية و"أوبك" زيادة الإمدادات في اجتماع 22 يونيو المقبل.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم يوليو بنحو 1.2% إلى 64.73 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لختم "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنسبة 0.1% إلى 75.49 دولار للبرميل.