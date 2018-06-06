رئيس الأركان يلتقي رجال الجيش والشرطة بشمال سيناء ويشاركهم تناول الإفطار (فيديو)

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر من وحدات القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية المكلفة بها ضمن مراحل العملية الشاملة سيناء 2018.





كما تابع مراحل سير العمليات الامنية واستمع إلى شرح مفصل لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب.





وأكد "فريد"، خلال لقائه بمقاتلي القوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، أن ما يتحقق من إنجاز على أرض سيناء خلال تنفيذ العديد من الضربات الأمنية المتلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة سيناء 2018 يبعث على الفخر والاعتزاز لجميع ابناء الشعب المصري الذين يقدرون ما يتم بذله من تضحيات وبطولات وطنية مخلصة لتجفيف منابع الإرهاب وحماية ركائز الأمن القومى المصري.





ونقل الفريق محمد فريد اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحيات الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال القوات المسلحة والشرطة لما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى تخوضها مصر للقضاء على الإرهاب على أرض سيناء الحبيبة مقدماً التحية لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.





وشارك الفريق محمد فريد قوات مكافحة الارهاب بشمال سيناء تناول وجبة الإفطار، وأدار حوارًا مع القادة والضباط والصف والجنود من القوات المسلحة والشرطة، أكد خلاله ثقته في قدرتهم على تنفيذ مهامهم بكل قوة وأمانة للحفاظ على امن تلك الرقعة العزيزة من ارض الوطن.





وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال لقاؤه بعدد من شيوخ القبائل والعواقل والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء إلى الدور الذى يقوم به أهالى سيناء بإعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى، مشيرا الى وقوفهم بجانب رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدي لكافة التهديدات والمواقف العدائية المحتملة والمضى فى استعادة الأمن والأمان للانطلاق للمرحلة المقبلة من تنمية وتعمير سيناء.





حضر اللقاء اللواء اح خالد مجاور قائد الجيش الثانى الميدانى ومحافظ شمال سيناء ومدير أمن محافظة شمال سيناء.