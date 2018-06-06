ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جوجل تُقدم تصميم "Gmail" الجديد لجميع المستخدمين الشهر القادم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 09:08 م
جوجل تُقدم تصميم Gmail الجديد لجميع المستخدمين الشهر القادم
Gmail
طباعة
 
أعلنت شركة جوجل أن تصميم Gmail الجديد الذى تم  الكشف عنه فى شهر أبريل والذى يعد متوفر حاليًا فى شكل تجريبى، سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى منشور على موقع G Suite على الويب، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل المفيدة لمشرفى G Suite، قائلة إنها ستتوفر لديهم الخيارات التالية بمجرد توفر الواجهة الجديدة للجمهور وهى نقل جميع المستخدمين فورًا إلى Gmail الجديد والسماح للمستخدمين بالاشتراك فى Gmail الجديد فى الوقت الذى يختارونه.

وتقول الشركة إنه بعد حوالى ثمانية أسابيع من توفير Gmail الجديد للجميع، سيتم ترحيل مستخدمى التصميم القديم تلقائيًا إلى التجربة الجديدة، مع توفر خيار إلغاء الاشتراك خلال الأربعة أسابيع القادمة، وبعد مرور 12 أسبوعًا تقريبًا على إطلاق Gmail الجديد، سيتم تلقائيًا ترحيل أولئك الذين ألغوا مشاركتهم بالتجربة الجديدة مرة أخرى، ولن يتمكنوا من إلغاء الاشتراك بعد ذلك.
المزيد عن: جيميل جي ميل جوجل تكنولوجيا تطبيق جيميل التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Gmail
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
1
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
2
x
20:45
0
مصر - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 9:50:00 PM