جوجل تُقدم تصميم "Gmail" الجديد لجميع المستخدمين الشهر القادم

أعلنت شركة جوجل أن تصميم Gmail الجديد الذى تم الكشف عنه فى شهر أبريل والذى يعد متوفر حاليًا فى شكل تجريبى، سيكون متاحًا لجميع المستخدمين بدءًا من الشهر المقبل.





ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، ففى منشور على موقع G Suite على الويب، كشفت الشركة عن بعض التفاصيل المفيدة لمشرفى G Suite، قائلة إنها ستتوفر لديهم الخيارات التالية بمجرد توفر الواجهة الجديدة للجمهور وهى نقل جميع المستخدمين فورًا إلى Gmail الجديد والسماح للمستخدمين بالاشتراك فى Gmail الجديد فى الوقت الذى يختارونه.



