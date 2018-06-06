تعليق آمنة نصير على تجديد مناهج الأزهر

قالت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن الاختلاف إرادة من الله، وسبحانه وتعالى لم يعمل شيئًا إلا إذا كان فيه فائدة للبشر، لافتًا إلى أنها كانت تعطي محاضرات في أحد مساجد هولندا، فقامت أحد السيدات بالدخول إلى المسجد، فتم الصراخ لها من أحد السيدات بسبب عدم وضوئها.





وتابعت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج" المواجهة"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء: "إحنا ما عندناش كياسة في التعامل مع الآخر"، لافتة إلى أن الإسلام لابد أن يستوعب ما سبقه من الأديان، لكن للأسف تم استعداء الإسلام من قبل الأديان السابقة.



