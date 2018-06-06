مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:40 م
الفجر الفني
مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أمر واقع"الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، دينا فؤاد.
تدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.
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