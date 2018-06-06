مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

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تدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.