ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:40 م
مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
أمر واقع
طباعة
الفجر الفني
 
مشاهدة مسلسل أمر واقع الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أمر واقع"الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة كريم فهمي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، دينا فؤاد.

تدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني الحلقة 21 البث المباشر للمسلسلات أمر واقع أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
1
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
0
x
20:45
0
مصر - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 8:00:06 PM