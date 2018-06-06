استطلاع رأي: أردوغان سيخفق في حسم معركة الانتخابات الرئاسية بالجولة الأولى





أظهر استطلاع رأي جديد لمعهد سونار لأبحاث الرأي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيخفق في حسم معركة الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، والمقرر إجرائها في 24 يونيو الجاري.





وشمل الاستطلاع 3 آلاف شخص في 26 إقليمًا من أقاليم تركيا الـ18، وقال إن أردوغان، سيحصل على 48.3% من الأصوات في الجولة الأولى، وتوقع حصول محرم إنجيه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على 31.4%.





وأكد الاستطلاع، إخفاق أردوغان في إقناع الشعب بسياساته، ودعت بريطانيا رعاياها إلى عدم السفر إلى تركيا خشية وقوع أعمال عنف أثناء الانتخابات.





وأمر أردوغان، عساكره باعتقال وتهديد من يخالفونه، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن 12% من مليونيرات تركيا غادروا البلاد خوفًا من أردوغان.



