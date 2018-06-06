مشاهدة مسلسل الرحلة الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:37 م
الفجر الفني
مشاهدة مسلسل الرحلة الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "الرحلة" الحلقة 21 الحادية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة باسل خياط، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وليد فواز.
تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي غامض يحمل الحبكة البوليسية، حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في كونهم مرضى نفسيون كل منهم يكتم سر ما ويخفيه.
ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.
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