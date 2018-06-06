تعرف على أبرز مواصفات بورش "Macan" بعد تجديدها

أجرت شركة بورشه تجديدات على أيقونتها Macan؛ حيث تأتي سيارة الأراضي الوعرة المدمجة بكشافات LED قياسية ونظام ملتيميديا أحدث والمزيد من أنظمة القيادة المساعدة، بالإضافة إلى رتوش تصميمية بسيطة.





وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة Macan الجديدة محرك بنزين أساسي رباعي الأسطوانات بقوة 185 كيلووات/252 حصان، بينما يعتمد الموديل Macan S على سواعد محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 260 كيلووات/354 حصان.





أما الموديل Macan Turbo S فينبض بداخله محرك تربو سداسي الأسطوانات بقوة 324 كيلووات/440 حصان.



