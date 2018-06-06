دراسة.. إنجابك أكثر من طفلين قد يعرضك لمخاطر الصحية!

دراسة بريطانية حديثة أكدت أن إنجاب أكثر من طفلين قد يضر بصحة الأم بشكل كبير. واكتشف الباحثون في تلك الدراسة التي أجروها في جامعة كامبريدج أنه كلما زاد عدد مرات إنجاب الأم، زادت مخاطر تعرضها لمشكلات منها النوبة القلبية، السكتة الدماغية والسكتة القلبية.





وتوصلت الدراسة إلى أن الأمهات اللاتي أنجبت خمسة أطفال أو أكثر، يكن أكثر عرضة بنسبة 40 % لخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال الـ30 عاما القادمين مقارنة بنظيراتهن اللاتي لم ينجبن سوى مرة أو مرتين.





وأشار الباحثون إلى أن النتائج أظهرت أيضا أن الحمل والولادة يشكلان ضغوطا على عضلة القلب، بينما يكون الأطفال مصدرا للتوتر ويمنعون أمهاتهم من الاعتناء بأنفسهم كما ينبغي.





ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن دكتور كلير أوليفر ويليامز، الذي قاد الدراسة البحثية في جامعة كامبريدج، قوله: "نعلم أن الحمل والولادة يشكلان ضغوطا كبيرة على القلب، وعملية تربية الأطفال من الممكن أن تكون عملية مرهقة للغاية أيضا. ونحن لا نريد زيادة أرق الناس في حياتهم اليومية، وانما نسعى لتزويدهم بالمعرفة التي يمكن أن تفيدهم وتمكنهم من القيام بأشياء تقيهم من تلك المخاطر".





وتعاون باحثو جامعة كامبريدج في تلك الدراسة مع باحثين من جامعة نورث كارولاينا، حيث درسوا بيانات أكثر من 8000 سيدة من الولايات المتحدة تتراوح أعمارهن بين 45 و64 عاما.