بعد تعرضه لأزمة صحية.. نقل يوسف والي إلى مستشفى الزراعيين (صور)

تعرض الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك إلى أزمة صحية تم نقله على أثرها إلى مستشفى الزراعيين في الدقي.





وكان المستشار صفاء أباظة، قاضي التحقيق، أمر بضبط وإحضار والي، أمس الأول، للتحقيق معه في عدد من الاتهامات الموجهة إليه بشأن تخصيص أراضي زراعية لعدد من المواطنين إبان توليه مقاليد الوزارة، وقيامهم بتغيير نشاط الأراضي من زراعية إلى سكنية، وإقامة منتجعات وفيلات وقصور عليها، دون أن يتخذ والي أي قرارات لوقف التعدي على الأراضي الزراعية.





ونفى شيرين عبدالصمد، محامي والي، استدعاءه أو ضبطه وإحضاره، للتحقيق معه في تخصيص أراضي زراعية لعدد من المواطنين إبان توليه مقاليد الوزارة، مؤكدًا انه ذهب اليوم لقاضي التحقيق الذي أكد وفق الطلب الذي حصل على نسخة منه، أن موكله مطلوب للحضور وليس هناك طلب بضبطه وإحضاره كما نشرت الصحف اليوم.