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نيجيريا تسقط أمام التشيك في ختام استعداداتها لمونديال روسيا

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:25 م
نيجيريا تسقط أمام التشيك في ختام استعداداتها لمونديال روسيا
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وكالات
 
خسر منتخب نيجيريا صفر / 1 أمام منتخب التشيك في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم الأربعاء بالنمسا، في ختام استعدادات المنتخب الملقب بـ"النسور الخضراء" للمشاركة في نهائيات كأس العالم (روسيا 2018).

جاء هدف المنتخب التشيكي الوحيد عن طريق توماس كالاس في الدقيقة 25.

وعجز المنتخب النيجيري عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، لينال هزيمته الودية الثانية على التوالي، عقب خسارته 1 / 2 أمام نظيره الانجليزي يوم السبت الماضي.

يلعب منتخب نيجيريا، الذي يشارك في كاس العالم للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الرابعة بالدور الأول للمونديال، برفقة منتخبات الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.

في المقابل، تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات منتخب التشيك للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعدما أخفق في التأهل لكأس العالم.
المزيد عن: نيجيريا والتشيك نيجيريا مونديال روسيا التشيك
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