للعروس.. كيفية اختيار طرحة الزفاف المناسبة لكِ؟

لتكتمل أناقتك وجاذبيتك يوم الزفاف، إليكِ نصائح هامة لاختيار الطرحة المناسبة لكِ والتي تزيد من إطلالتك وجاذبيتك في مثل هذا اليوم:-





هناك كثير من العوامل التي تساعد في اختيار الطرحة، وأهمها شكل الجسم، وسوف نعرفك على كيفية تحديد الطرحة المناسبة لجسمك.





في حالة كانت العروس قصيرة وضئيلة، يجب اختيار طرحة ليست طويلة أو كبيرة؛ لأنها ستزيد من صغر حجمها وتجعلها تصغر قليلة الحجم في داخل الطرحة.





وإذا كانت العروس ممتلئة، فيفضل الطرحة غير الواسعة، والتي تنسدل دون تدرج في الطول، بل تكون طبعة واحدة وطويلة؛ حتى لا تزيد من امتلاء الجسم.





أما العروس صاحبة القامة الطويلة فبإمكانها اختيار الطرحة المتوسطة أو الطويلة مثل طرحات الأميرات، وكذلك الطرحة متدرجة الأطوال.





للعروس صاحبة الصدر الكبير، يفضل الطرحة التي تصل لأسفل الكوعين؛ لأنها ستجعل الجزء العلوي يبدو أكثر نحافة.





أما صاحبة الصدر الصغير والجزء الممتلئ من أسفل "الكمثرى" فتتناسب معهن الطرحة التي تصل إلى الكتف أو الكوع أو الخصر، لإحداث توازن بين أجزاء الجسم.





أما عن أجدد صيحات طرحات العروس لعام 2019، فقد عادت الطرحات التول الطويلة والبسيطة دون تطريزات برّاقة أو تفاصيل لافتة.