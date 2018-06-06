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مشاهدة مسلسل رحيم الحلقة الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:20 م
مشاهدة مسلسل رحيم الحلقة الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
رحيم
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الفجر الفني
 
مشاهدة مسلسل رحيم الحلقة الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رحيم" الحلقة 22 الثانية والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.


"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.

"رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.
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