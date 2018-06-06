الجالية المصرية بهولندا وألمانيا في طريقها إلى بلجيكا لتشجيع المنتخب

يتوجه حشد كبير من أبناء الجالية المصرية في فرانكفورت بألمانيا، إلى مدينة بروكسل البجليكية لمساندة المنتخب المصري في مباراته أمام بلجيكا.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البلجيكي مساء اليوم، الأربعاء، في أخر استعداداته قبل خوضه غمار بطولة كأس العالم في روسيا.

ووقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب منتخبات السعودية وأوروجواي وروسيا، وسيقابل المنتخب الأوروجواياني في أولي مبارياته.