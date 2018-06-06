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تباين أداء البورصات الأوروبية بالختام مع ترقب الأوضاع في إيطاليا

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 07:17 م
تباين أداء البورصات الأوروبية بالختام مع ترقب الأوضاع في إيطاليا
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وكالات
 
 تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة اليورو.

وجاءت تقلبات البورصات الأوروبية مع مخاوف بشأن الإنفاق المالي في إيطاليا عقب تعهد رئيس الوزراء الجديد "جوسيبي كونتي" بشن حملة ضد الهجرة، وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، قبل أن يوافق البرلمان على تشكيل الحكومة الائتلافية.

كما صرح عضو بالمركزي الأوروبي بأن البنك سيبحث إنهاء شراء السندات خلال اجتماعه المقبل.

ويترقب المستثمرون الأوضاع التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط تقارير تفيد باتفاق مبدئي بين واشنطن و"زد.تي.إي" الصينية لإنهاء حظر تعاملها مع الشركات الأمريكية.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مستشاري التجارة لمناقشة عرض الصين باستيراد 70 مليار دولار إضافية من السلع الأمريكية، في سبيل حل النزاع التجاري بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 386.8 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" الإيطالي بنحو 0.3% إلى 7712.3 نقطة.

كما صعد "داكس" الألماني بنحو 0.3% إلى 12830.07 نقطة، في حين هبط "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1% إلى5457.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.1779 دولار.
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