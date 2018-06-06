أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 6 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة أسمنت أسيوط 830 جنيها للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 760 جنيها.





وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 803 جنيهات،"أسمنت حلوان" 780 جنيها للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 740 جنيها للطن.



