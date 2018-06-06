هاليب تعبر لنصف نهائي رولان جاروس على حساب كيربر

تخطت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، مواجهة شرسة أمام أنجليك كيربر، في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزها 6-7 و6-3 و6-2 اليوم الأربعاء، لتضرب موعدا مع جاربين موجوروزا في الدور قبل النهائي.

بدأت هاليب اللقاء ببطء وخسرت أول أربعة أشواط أمام المصنفة 12 التي سددت ضربات أرضية فعالة.

لكن اللاعبة الرومانية انتفضت لتفوز بثلاثة أشواط متتالية، وعجزت اللاعبتان عن التحكم في الإرسال في مجموعة أولى نارية.

وتفوقت الألمانية كيربر في الشوط الفاصل لكن هاليب استجمعت قواها في المجموعة الثانية وسددت ضربات قوية من الخط الخلفي في طريقها لإدراك التعادل.

وفي المجموعة الفاصلة حطمت هاليب صمود منافستها في الدفاع.

وقالت هاليب في مقابلة داخل الملعب "من الصعب دوما اللعب ضدها، بعد المجموعة الأولى احتفظت بقوتي ولم أستسلم".

وأضافت "أهدرت الكثير من النقاط في البداية وحاولت بذل أقصى جهد ثم غيرت أسلوبي وأتى هذا بثماره".