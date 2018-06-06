عرابي: مجموعة مونديال 90 أصعب من روسيا.. و"صلاح" يساوي نصف المنتخب

قال أسامة عرابي نجم ومدرب النادي الأهلي الأسبق، إن الراحل محمود الجوهري، المدرب الأسبق للمنتخب الوطني، يميل للتنظيم الدفاعي، لكن في نفس الوقت يمنح اللاعبين أدوارًا هجومية.

وأضاف أسامة عرابي في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "قبل مونديال 90 لم يكن للاعبي المنتخب أي احتكاك مع الكرة الأوروبية، كنا نشعر بالرهبة من رؤية النجوم العالميين في المونديال".

وأكمل: "أما الآن لاعبي المنتخب غالبيتهم نجوم في أنديتهم الأرووبية ولن يشعروا بأي رهبة في اللعبة بالمونديال الروسي".

وأردف: "مجموعة مصر في مونديال 90 لم تحسم إلا في الجولة الأخيرة، الجوهري حقق أشياء عظيمة مع المنتخب الوطني".

وعن مجموعة مصر في مونديال روسيا، قال: "هذه المجموعة التي تضم روسيا وأوروجواي والسعودية أضعف من مجموعة مصر في مونديال 90".

وأشار إلى أن محمد صلاح، يمثل نصف قوة منتخب منتخب مصر لافتًا إلى أنه لابد من التنويع في الهجوم خلال مباريات المنتخب بكأس العالم في روسيا.

وتابع عرابي: "المنتخب سيعاني كثيرا حال لم يلعب محمد صلاح في المونديال، خصوصا وأن الخطة الهجومية تعتمد على صلاح".