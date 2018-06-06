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كمال أبو رية: قرارات "الأعلى للإعلام" ضد "فوق السحاب" صائبة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:51 م
كمال أبو رية: قرارات الأعلى للإعلام ضد فوق السحاب صائبة
كمال أبو رية
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محمد جمال دسوقي
 
أيد الفنان كمال أبو رية، قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف مسلسل "فوق السحاب" نظرا لاحتوائه على أكبر كمية من المشاهد الترويجية للتدخين وتعاطي المخدرات بين الدراما الرمضانية هذا العام.

وكتب أبو رية، عبر حسابه على "فيسبوك": "للدراما دور نبيل في بناء المجتمع ، فهى تعلم الناس خاصه الشباب القيم الرفيعة وتناقش معهم مشاكل مجتمعهم وتحاول إيجاد حلول لها ، ولاتطرح الواقع كما هو بسيئاته والقبيح منه فقط ، فهذا لايغير الواقع المجتمعى شىء بل يزيده سوء ، فإذا كان مسلسل فوق السحاب لايراعي ذلك هو أو غيره من الأعمال الدراميه، فالمجلس الاعلي للإعلام على حق". 
  
كمال أبو رية: قرارات "الأعلى للإعلام" ضد "فوق السحاب" صائبة
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