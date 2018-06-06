اعتبر رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، الأربعاء أن "إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين الأرجنتين وإسرائيل في القدس السبت، يعد بمثابة "بطاقة حمراء" في وجه الدولة العبرية".



وكانت المباراة التي تأتي ضمن استعدادات الأرجنتين للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ألغيت بعد احتجاجات فلسطينية على إقامتها، في خطوة اعتبرتها إسرائيل خضوعاً "للذين يضمرون الكراهية" لها.