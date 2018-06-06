مورينيو لـ "مصر": لن تتأهلوا لدور الـ16 بكأس العالم

استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد صعود مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم وتوديعها للبطولة من دور المجموعات.





وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية بأن المنتخب الأوروجوياني سيتأهل متصدرًا عن المجموعة الأولى وسيتأهل معه المنتخب الروسي الذي سيحتل وصافة المجموعة.





وتستعد مصر لخوض مباريات كأس العالم بمواجهة بلجيكا مساء اليوم الأربعاء ضمن المباريات النهائية الودية استعدادًا للمونديال.





وسيفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروجواي في الخامس عشر من الشهر الجاري.