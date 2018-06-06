ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مورينيو لـ "مصر": لن تتأهلوا لدور الـ16 بكأس العالم

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:53 م
مورينيو لـ مصر: لن تتأهلوا لدور الـ16 بكأس العالم
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 

استبعد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد صعود مصر إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم وتوديعها للبطولة من دور المجموعات.


وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة ميرور الإنجليزية بأن المنتخب الأوروجوياني سيتأهل متصدرًا عن المجموعة الأولى وسيتأهل معه المنتخب الروسي الذي سيحتل وصافة المجموعة.


وتستعد مصر لخوض مباريات كأس العالم بمواجهة بلجيكا مساء اليوم الأربعاء ضمن المباريات النهائية الودية استعدادًا للمونديال.


وسيفتتح المنتخب المصري مشواره في كأس العالم بمواجهة أوروجواي في الخامس عشر من الشهر الجاري.

المزيد عن: مونديال روسيا 2018 مونديال روسيا مورينيو منتخب مصر مصر كأس العالم السعودية أوروجواي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك - أساسي
0
x
15:00
0
نيجيريا - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
مصر - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/6/2018 6:20:01 PM