ليستر سيتي يقترب من ضم جوني إيفانز

اقترب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، من التعاقد مع جوني ايفانز مدافع نادي وست بروميتش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت تقاربر إنجليزية حسب صحيفة "‏سكاي سبورت"، إل أن جوني إيفانز وافق للإنضمام الى ليستر سيتي بعد تفعيل الأخير الشرط الجزائي في عقده المقدر بقيمة 3.5 ملايين جنيه إسترليني.





يذكر أن نادي وست بروميتش هبط لدوري الدرجة الثانية بعد احتلال المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.



