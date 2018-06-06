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ليستر سيتي يقترب من ضم جوني إيفانز

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:29 م
ليستر سيتي يقترب من ضم جوني إيفانز
جوني إيفانز
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أحمد عصام
 
اقترب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، من التعاقد مع جوني ايفانز مدافع نادي وست بروميتش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقاربر إنجليزية حسب صحيفة "‏سكاي سبورت"، إل أن جوني إيفانز وافق للإنضمام الى ليستر سيتي بعد تفعيل الأخير الشرط الجزائي في عقده المقدر بقيمة 3.5 ملايين جنيه إسترليني.

يذكر أن نادي وست بروميتش هبط لدوري الدرجة الثانية بعد احتلال المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المزيد عن: وست بروميتش ليستر سيتي جوني ايفانز الدوري الانجليزي
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