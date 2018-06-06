حضري الدجاج المشوي بطريقة جديدة
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:50 م
المقادير
- الدجاج : دجاجة (دجاجة كاملة / متوسطة الحجم / منظفة)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- البصل : 1 حبة (مقطع أرباع)
- الزبدة : ربع كوب
- روزماري : ربع كوب (طازج ومفروم)
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.
2. تبلي الدجاج بالملح والفلفل.
3. ضعي البصل والروزماري وقليل من الزبدة داخل الدجاج.
4. ادهني الدجاجة بباقي كمية الزبدة وضعيها في طبق الفرن وأضيفي نصف كوب ماء.
5. أدخلي الدجاج للفرن لمدة 2 إلى 2 ½ ساعة حتى تنضج.
6. قدميها ساخنة إلى جانب الخضار أو الأرز.
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