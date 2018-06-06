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طبيبة تكشف أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:49 م
طبيبة تكشف أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية
مضادات حيوية
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علّقت الدكتورة شيماء أنور أخصائية التحاليل الطبية، على تَوصل مَجموعة من الباحثين الأمريكيين إلى علاجٍ جديد للبكتريا المقاومة للمُضادات الحيوية، الذي يُجرى حاليًا اختباره على البشر، قائلة،: «العلاج الجديد ناتج عن بروتين مُستخرج من الجراثيم، وقادر على قتل البكتريا التي تضر بجسم الإنسان».

وأضافت أنور، خلالَ لِقائها على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي مُهند العراوي، أنَّ الاكتشاف الجديد من المُضادات الحيوية يُعدُ شيئًا جيدًا، لكونه يُساهم في مُعالجة الجرح البسيط، الذي كان من المُمكن أنْ يَتضخم ويُساهم في نقل العدوي، قائلة: «بدأنا نستخدم المضادات الحيوية».

وأوضحت أن الاكتشاف الأخير من الجهة الأمريكية يُوفر أشياء كثيرة للغاية.. وهذا المضاد الحيوي كاف للقضاء على البكتريا.

المزيد عن: مضادت حيوية فضائية الغد اخبار مصر
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