مونديال 2018.. تعرف على الهدافين التاريخيين للمنتخبات في كأس العالم

تنطلق بطولة كأس العالم "روسيا 2018" في الرابع عشر من يونيو الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا وستقام في 11 مدينة روسية وسوف تستمر حتي 15 يوليو المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أسماء الهدافين التاريخيين للمنتخبات في كأس العالم، وتحديدًا هدافي الـ 32 منتخبًا المشاركين في مونديال روسيا 2018:-





1- ألمانيا: ميروسلاف كلوزه "الهداف التاريخي" للمونديال سجل 16 هدفًا

2- البرازيل: رونالدو 15 هدفًا

3- فرنسا: جاست فونتين 13 هدفًا

4- الأرجنتين: جابرييل باتيستوتا 10 أهداف

5- إنجلترا: جاري لينيكر 10 أهداف

6- بولندا: جيرجوز لاتو 10 أهداف

7- بيرو: توفيلو كوبيلاس 10 أهداف

8- أسبانيا: ديفيد فيا 9 أهداف

9- البرتغال: أوزيبيو 9 أهداف

10- أوروجواي: أوسكار ميجويز 8 أهداف

11- روسيا : أوليج سالينكو 6 أهداف

12- سويسرا: جوزيف هوجي 6 أهداف

13- كرواتيا: دافور سوكر 6 أهداف

14- كولومبيا: خاميس رودريجيز 6 أهداف

15- السويد: هنريك لارسون – كينت أندرسون 5 أهداف

16- بلجيكا: مارك فيلموتس 5 أهداف

17- الدنمارك : يون دال توماسون 5 أهداف

18- استراليا: تيم كاهيل 5 أهداف

19- صربيا: درازين يركوفيتش 4 أهداف

20- المكسيك: لويس هيرنانديز 4 أهداف

21- كوريا الجنوبية: أهن جونج هوان – باك جي سونج 3 أهداف

22- كوستاريكا: رونالد جوميز – باولو وانشوب 3 أهداف

23- اليابان: كيسوكي هوندا 3 أهداف

24- السنغال: بابا بوبا ديوب 3 أهداف

25- السعودية: سامي الجابر 3 أهداف

26- نيجيريا: دانيل أموكاتشي – أمونيكي – أحمد موسي – كالو أوتشي سجل كل منهما "هدفين"





27- المغرب: عبد الجليل حدا – عبد الرازق خيري – صلاح الدين بصير سجل كل منهما "هدفين"





28- مصر : عبد الرحمن فوزي "هدفين"

29- تونس: رؤوف بوزيان – المختار ذويب- نجيب غميض – راضي الجعايدي – زياد الجزيري – علي كعبي – جوهر المناري – اسكندر السويح وسجل كل منهما هدف وحيد





30- سهراب بختياري زاده - إيراج دانيفراد - حميد إستيلي - يحيى غول محمدي - رضا قوتشان نجاد - مهدي مهدفيكيا - حسن روشن، وسجل كل منهما هدف وحيد





31- أيسلندا: يشارك في كأس العالم للمرة الأولي في تاريخه





32- بنما: يشارك في كأس العالم للمرة الأولي في تاريخه



