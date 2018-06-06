مجلس النواب العراقي يقرر إعادة فرز نتائج الانتخابات "يدويًا"





وافق مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات الأخيرة في عموم العراق مع إلغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.





وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا، وحذر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه، كما قرر المجلس انتداب 9 قضاة جدد بدلا من أعضاء المفوضية العليا للانتخابات الحاليين.





يأتي قرار البرلمان بعدما قال العبادي إن "انتهاكات خطيرة" وقعت أثناء فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة.





وفاز ائتلاف (سائرون)، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، بـ 54 مقعدا، من أصل 329 مقعدا في البرلمان، بينما جاءت كتلة "النصر" بزعامة العبادي في المركز الثالث بإجمالي 42 مقعدا، بعد ائتلاف "الفتح" الذي يدعمه الحشد الشعبي الذي حل في المركز الثاني.



