رسميًا.. أودي تكشف عن سيارتها "Q8" الجديدة كلياً

بعدما كانت بي إم دبليو X6 تعيش أفضل أوقاتها بدون منافسة في فئتها التي تصنف كـ"SUV كوبيه"، أصبحت المنافسة اليوم أشد وأصعب من أي وقت مضى بدخول اودي Q8 الجديدة إلى هذه الفئة بجانب مرسيدس GLE كوبيه كمنافسين مباشرين لهذه الفئة، حيث كشفت اودي رسمياً بعد إنتظار طويل عن Q8 بتصميم جريء جداً تهدف من خلاله أودي أن ترفع من معيار المنافسة في فئة الـSUV كوبيه.





رغم أن Q8 قد توحي بأنها أكبر حجماً من Q7 بسبب تسلسل أرقام تسميات اودي، إلا أن Q8 تعد أقصر، وأكثر إنخفاضاً ولكنها أعرض من Q7، وهو مايعطيها مظهر الـSUV الرياضي، حيث يبلغ طولها 4.99 متر، وعرضها 2.0 متر، وارتفاعها 1.71 متر، وهي مبنية على نفس قاعدة عجلات لامبورغيني أوروس، وتشاركها نفس أبعادها، علماً أن قاعدة العجلات هذه تستخدم أيضاً في اودي Q7 وبورش كايين وبنتلي بنتايجا وكذلك فولكس واجن طوارق.





التصميم الخارجي لاودي Q8 يتبع هوية اودي الجديدة التي تمتاز بخطوطها الحادة، وجراءة التصميم، بملامحها الشرسة، حيث تتميز واجهة Q8 بشبك واسع ثماني الأضلاع “Octagon” ستحصل عليه سيارات اودي في فئة Q القادمة، ويتميز بما تسميه اودي بالقناع وهو إطار باللون الفضي يحيط الشبك يظهر لأول مره في سيارات أودي، بالإضافة إلى مصابيحها الأمامية بتقنية HD Matrix LED، وفتحات التهوية الواسعة جداً، كذلك حصلت Q8 على جنوط بقياس 22″ تعد أكبر جنوط في سيارات اودي حتى الان.





من الخلف يظهر السقف المنخفض الذي يضيف المظهر الرياضي، والمصابيج المتصلة التي أصبحنا نشاهدها في سيارات اودي الجديدة، والتي تمتاز بإضاءة LED ثلاثية الأبعاد، يتوسطها قطعة من اللون الأسود تضيف مظهر مميز مقارنة ببقية السيارات التي حصلت على مصابيح متصلة. سقف فئة الـSUV كوبيه اشتهر بكونه منخفض جداً من الخلف، ولكن اودي ارادت توفير تصميم الـSUV كوبيه مع المحافظة على توفير مساحة عملية للرأس في الخلف وهو ماكان يعيب بعض السيارات في هذه الفئة.





داخلية Q8 حصلت على نفس هوية سيارات اودي الحديثة التي شاهدناها في A8، وA7 وA6، فهي تتميز ببساطتها عبر تقليل عدد الأزرار والإعتماد على 3 شاشات، بداية من شاشة اللمس في الكونسول الوسطي بنظام MMI الترفيهي بقياس 10.1″ تدعم نظام ابل كاربلاي وأندرويد أوتو، اسفلها شاشة للتحكم بخصائص الراحة بقياس 8.6″ تدعم الكتابة باليد، ثم لدينا ماتسميه اودي بالمقصورة الإفتراضية Virtual Cockpit التي تستبدل عدادات السرعة التقليدية بقياس 12.3″ توفر لك واجهتي عرض مختلفة، تدعمها شاشة الـHUD على الزجاج الأمامي لعرض بيانات السرعة والملاحة والسلامة.





نظام MMI يتميز بالأوامر الصوتية الذي يفهمك ويتيح للسائقين إمكانية إصدار الأوامر الصوتية بكل حرية، حيث يمكن لهذا النظام أن يفهم مثلاً جملة "أنا جائع" ويستجيب باقتراح أسماء المطاعم القريبة. كذلك بإمكانك استخدام نظام Audi connect key وتطبيق myAudi للتحكم بأكثر من 400 خاصية في السيارات عبر الجوال عن بعد مثل تشغيل وإطفاء السياراة وغيرها من الخصائص.





رغم الطابع الرياضي لاودي Q8 ولكنها أيضاً تتوفر بخصائص للراحة مثل توفر مقاعدها بخاصية التدليك، كذلك المقاعد الأمامية تتوفر بخاصية التهوية، ونظام تكييف مستقل بأربع مناطق، ونظام Bang & Olufsen الصوتي ثلاثي الأبعاد، وشاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، وتتميز المقاعد الخلفية بأنها 3 مقاعد مستقلة، بإمكانك تعديل وضعيتها وطيها بشكل منفصل، وتصل سعة التخزين إلى 1،755 لتراً، هذا يعني أنها أكثر بـ230 لتر من X6 وأكثر بـ35 لتر من GLE كوبيه.





لأن اسم Q8 يتربع على قمة الرمز Q الذي يرمز إلى quattro نظام الدفع الرباعي، اودي عملت جاهدة لجعلها أفضل سيارة دفع رباعي رياضية في اودي، حيث تتوفر بنظام دفع رباعي بتوزيع دفع 40:60 بشكل أساسي، ويقوم بإعادة توزيع الدفع بشكل مستمر وفقاً لحالة الطريق واسلوب القيادة. كذلك تتميز Q8 بإرتفاع يصل إلى 254 ملم عن الأرض، ومسافة قصيرة من العجلات حتى أطراف السيارة، مما يسمح لها الدخول إلى الطرق الوعرة بشكل أسهل، بالإضافة إلى توفرها بنظام hill descent control المساعد للنزول من التل.





تتوفر اودي Q8 بنظام تعليق نشط، بإمكانك تخصيص إعداداته ووضيعات القيادة مابين (جميع الطرق، إقتصادي، مريح، أوتوماتيكي، ديناميكي رياضي، الطرق الوعرة،) ليقوم بتعديل إعدادات ناقل الحركة والمقود واستجابة دواسة الوقود والصوت، وكذلك إرتفاع السيارة حتى 90 ملم.





الأهم من ذلك هو أن Q8 تتوفر بنظام توجيه رباعي All-wheel Steering لتقوم العجلات الـ4 بالإلتفاف لتوفير أفضل ثبات وجودة قيادة، حيث أن العجلات الخلفية قابلة للإلتفاف حتى 5 درجات مع زاوية العجلات الأمامية على السرعات العالية لتوفير ثبات أعلى، أو عكس العجلات الأمامية على السرعات المنخفضة لتوفير زاوية إنعطاف أكبر.





اودي لم تكشف حتى الان عن تفاصيل المحركات، ولكن كما في سيارات اودي الحديثة، حصلت Q8 على تقنية شبه هجينه "(mild hybrid technology MHEV)"، وهو نظام كهربائي من 48 فولت مكون من بطارية ليثيوم وسير مرتبط بالمحرك، هذا النظام قادر على إعادة توليد حتى 12 كيلوواط من القوة وتخزينها في البطارية. تتيح هذه التقنية إطفاء المحرك أثناء القيادة على الطرق السريعة وترك دواسة الوقود، عبر عمل السيارة على البطارية دون شعور السائق بالتغيير، تؤدي هذه التقنية بالتكامل مع بعضها إلى تخفيض استهلاك الوقود.





تتوفر اودي Q8 بـ5 حساسات رادار، و6 كاميرات، و12 حساسات فوق صوتية، وكذلك ماسح ليزر، لتوفير أعلى جودة من السلامة وأنظمة المساعدة التي تشمل نظام مثبت السرعة المتكيف، ونظام توفير الاستهلاك المساعد، ونظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منم المسار، وكاميرا 360 درجة مرتبطة بنظام عرض ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى ميزة “remote garage pilot” لإخراج السيارة من الكراج عن بعد، وغيرها من الخصائص والأنظمة.



