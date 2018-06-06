شاب يضرم النار في شقة والده بالمنوفية

أضرم شاب النيران في شقة والده بالمنوفية، مما أسفر عن احتراق محتويات غرفة النوم، وبعض المقتنيات، وكشف والده عن تفاصيل الواقعة في التحقيقات.





تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق دائرة المركز، بالإنتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة، وتم اخماد الحريق الذي نشب بشقة بالطابق الأرضي لعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 80 متر تقريبًا ملك المدعو "أ م ب".



