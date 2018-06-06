أسامة عرابي: مارتن يول كان يجب أن يستمر مع الأهلي

قال أسامة عرابي نجم ومدرب النادي الأهلي الأسبق، إنه كان من الطبيعي أن يستمر مارتن يول مع الأهلي لأكثر من عامين، خصوصا وأنه مدرب رائع ولديه كل عوامل النجاح مع الفريق.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تولي مارتن يول مسئولية الفريق في منتصف الموسم أثر عليه".

وأردف: "أيضا رحل عن النادي العديد من اللاعبين مثل رمضان صبحي وإيفونا، الخروج من إفريقيا وارد ويحدث مع أي فريق".

وأكمل: "تجربة مارتن يول لم تستمر ولم تكتمل وكان لابد وأن يستمر مع الأهلي لفترة أكول، خصوصا وأنه لم يبق سوى لأربعة أشهر فقط".