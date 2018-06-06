قال المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا إن تتويج الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد بلقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية "جدير بالثناء".



وقال غوارديولا أثناء مشاركته في اليوم الأول من بطولة كأس الأساطير للجولف إن "أرقام زيدان تتحدث عن نفسها، إذا كان قد قرر اتخاذ الخطوة التي اتخذها، فهذا لأنه شعر أن هذه هي اللحظة المناسبة، تماماً كما فعل لويس إنريكي (مدرب برشلونة السابق) بعد أن فاز بكل شيء وعقب تقديم كرة قدم رائعة".



وأثنى غوارديولا على زيدان ولم يخف إعجابه به معتبراً أنه من ضمن "قدواته الكروية".



ورفض المدرب الرد على تصريحات الإيفواري يايا توريه الأخيرة والتي قال فيها ضمنياً إن غوارديولا يتعامل بعنصرية مع اللاعبين الأفارقة.



وبخصوص عقوبة الإيقاف لمباراتين التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عليه نتيجة لطرده في إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول اقتصر رده على عبارة "الحكم ماتيو لاوز هو (الذي طرده خلال المباراة) هو ماتيو لاوز".



وعما يتردد بخصوص احتمال تعاقد ريال مدريد مع البرازيلي نيمار قال: "لن ينتقل لريال مدريد، أعرف أن الرحيل عن باريس سان جيرمان صعب، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم".