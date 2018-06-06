أحمد كريمة يوضح حكم اعتكاف النساء في المسجد

أوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم اعتكاف النساء في المسجد.



وأكد "كريمة"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن جمهور العلماء باستثناء الحنفية يروا أن المرأة لا تعتكف سوى بالمسجد فقط، استنادًا لقول الله سبحانه وتعالى: "وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ".



وتابع، أنه ثبت أن أزواج النبي –رضى الله عنهم- أردوا الاعتكاف مع النبي –صلى الله عليه وسلم- فقاموا بوضع قطعة قماش تشبه الخيمة للصلاة بها، فأمر الرسول بنقضها حتى يتوافر مكان للصلاة، إلا أنه بعد وفاته في صحيح البخاري: "عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ".

