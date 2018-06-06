هواوي تكشف عن هاتفها الذكي "Mate RS" في السعودية

لم تعد الهواتف الذكية في أيامنا هذه تعتمد على المواصفات التقنية فقط لأن المستهلكين باتوا يبحثون أكثر فأكثر عن أجهزة تقدم لهم أكثر من مجرّد مميّزات عالية الطراز فقد ازداد الطلب في الآونة الأخيرة على الأجهزة الفاخرة التي تجمع بين المواصفات المميّزة والتصميم الأنيق والتي تعبّر عن أناقة ورقي حامليها ولذلك وكما عودت عملائها بتقديم كل جديد لهم قامت هواوي السعودية بإطلاق هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت أر إس الذي يتوفر بشكل حصري لدى المتاجر الرئيسية لشركة ابتداء من 6 يونيو.





عملت هواوي على الارتقاء بشراكتها الفريدة مع شركة بورشه ديزاين لتصميم هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت آر إس الذي يجمع أفضل ما تقدمه العلامتين سعياً منها لتلبية احتياجات المستهلكين الأكثر تميّزاً، ويشكل الهاتف تحفة فاخرة تجسّد الأناقة، حيث تتكامل الٳمكانات التكنولوجية القوية مع التصميم الرفيع لمحاكاة متطلبات المستهلكين الذين يبحثون عن التميّز والرقي.





يأتي هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت آر إس بكاميرا لايكا الثلاثية مع مستشعر متعدد الألوان بدقة 40 ميجابيكسل، ومستشعر أحادي اللون بدقة 20 ميجابيكسل ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل مع عدسات مقرّبة للتصوير عن بعد لتقديم تجربة فوتوغرافية لا نظير لها كما أنه مدعوم بنظام للذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك، يقدم الهاتف خاصية التقريب الهجين الذي يصل حتى 5 مرات، ما يتيح التقاط صور بمنتهى النقاء والوضوح من مسافات بعيدة ومن دون تشويش التفاصيل.





كذلك يشمل الهاتف تقنية تثبيت الصور القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى جانب نظام سداسي المحاور لتثبيت الصور البصرية وإمكانية التصوير المتتابع شديد البطء بسرعة تبلغ 960 إطاراً بالثانية، ما يتيح للمستخدمين التقاط صور جميلة وخالية من التشوش دون الحاجة للحامل الثلاثي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.





ويقدم هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت آر إس أول ماسح بصمة مزدوج في العالم لتعزيز سهولة الاستخدام وتمكين المستخدمين من تفعيل الجهاز وفتحه ببساطة بفضل مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، ويؤدي تحريك إصبع المستخدم على الجهاز إلى تنشيطه، مما يجعل عملية فتح قفل الهاتف سريعة للغاية، كما أن عملية تحديد الهوية ببصمة الإصبع المزدوجة في الأمام والخلف تتم بسهولة لتبديل مساحات الهاتف المنفصلة والحصول على مستوى جديد من الخصوصية.





الجدير بالذكر أن هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت آر إس هو أول هاتف من هواوي يتيح الشحن اللاسلكي السريع، كما أنه مزوّد ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير/الساعة وتقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge من هواوي الحاصلة على شهادة الأمان TÜV مع تقنية ادخار الطاقة الذكية.





ويمثل الهاتف تحفة فنية بتصميم مستوحى من السرعة، ويجمع بين البراعة في التصميم والدقة في التصنيع، اللتين تتميّز بهما شركة “بورشه ديزاين” الأسطورية كما يجمع الهاتف بين التكنولوجيا المبتكرة والتصميم المثالي ليرسي معايير جديدة في عالم رفاهية الأجهزة المتنقلة، حيث تم تصميم هذا الهاتف الفريد من نوعه ليضمن الأناقة والجانب العملي مع شاشة OLED منحنية 6 إنش بدقة 2K ومظهر متناظر بشكل رائع يعطي إحساساً بالبساطة، مع جسم الجهاز المصنوع من الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد ومثمن الحواف.





ويأتي هاتف بورشه ديزاين هواوي ميت أر إس باللون الأسود المفضل والذي يتيح تناغما سلساً بين زجاج الشاشة وإطار الجهاز، ويجسّد مفهوم الدقة في التصنيع، إذ تم تصميم كل جزء من أجزاء الجهاز لتوفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين على مستوى البرمجيات والتصميم، وبات الهاتف متوفراً بشكل حصري لدى المتاجر الرئيسية لشركة زين وبسعر 5999 ريال سعودي.