تعرف على التفاصيل الكاملة لإلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني
١- الاتحاد
الفلسطيني يطالب الأرجنتين بعدم لعب المباراة أمام الكيان الصهيوني خاصة وأنها
ستقام في القدس المحتلة.
٢- الاتحاد
الفلسطيني حذّر ميسي من لعب المباراة موضحاً له أن شعبيته ستتأثر وطالب الجماهير
بحرق صوره في محاولة منه للضغط على قائد الأرجنتين.
٣- حملة
جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفِي معسكر المنتخب للضغط على
الأرجنتين لإلغاء المباراة.
٤- الاتحاد
الأرجنتيني يقرر إلغاء المباراة ونتنياهو يتدخل ويضغط على الرئيس الأرجنتيني لكن
دون جدوى.
٥- التصريح
الوحيد الصادر عن القضية هو من هيغوايين: "أخيراً قاموا بفعل أشياء
صحيحة" وهنا يقصد الاتحاد الأرجنتيني.
٦- الاتحاد
الفلسطيني شكر ميسي ومنتخب الأرجنتين
٧- الخطاب
الرسمي الصهيوني اعتبر أن تهديدات الفلسطينيين أخافت الأرجنتين وكانت وراء إلغاء
المباراة.
٨- وسائل
الإعلام الأرجنتينية أكدت أن ميسي كان عاملاً رئيسياً وراء إلغاء المباراة دون
توضيح موقفه من القضية الفلسطينية.
٩- لم أَجِد
حتى كتابة هذه الأسطر مصدراً موثوقاً لتصريح هيغوايين المتداول بشأن "رفض
ميسي اللعب في ظل معاناة الفلسطينيين".
10- كل ما يتم تداوله عن مساندة ميسي للقضية الفلسطينية أو خوفه من الفلسطينيين غير
دقيق (كي لا نكذب على أنفسنا).