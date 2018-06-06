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تعرف على التفاصيل الكاملة لإلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 05:30 م
تعرف على التفاصيل الكاملة لإلغاء مباراة الأرجنتين والكيان الصهيوني
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ألغيت المباراة الودية في كرة القدم التي كانت مقررة السبت في القدس بين المنتخبين الأرجنتيني والاسرائيلي، بعد احتجاجات فلسطينية، في خطوة اعتبرتها الدولة العبرية خضوعا "للذين يضمرون الكراهية" لها.

وأثارت المباراة المقررة ضمن استعدادات الأرجنتين لخوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا التي تنطلق في 14 حزيران/يونيو، اعتراضات فلسطينية استهدفت خصوصا مشاركة نجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين والعرب.


 وفيما يلي التفاصيل الكاملة لإلغاء المباراة :

١- الاتحاد الفلسطيني يطالب الأرجنتين بعدم لعب المباراة أمام الكيان الصهيوني خاصة وأنها ستقام في القدس المحتلة.

 

٢- الاتحاد الفلسطيني حذّر ميسي من لعب المباراة موضحاً له أن شعبيته ستتأثر وطالب الجماهير بحرق صوره في محاولة منه للضغط على قائد الأرجنتين.

 

٣- حملة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفِي معسكر المنتخب للضغط على الأرجنتين لإلغاء المباراة.

 

٤- الاتحاد الأرجنتيني يقرر إلغاء المباراة ونتنياهو يتدخل ويضغط على الرئيس الأرجنتيني لكن دون جدوى.

 

٥- التصريح الوحيد الصادر عن القضية هو من هيغوايين: "أخيراً قاموا بفعل أشياء صحيحة" وهنا يقصد الاتحاد الأرجنتيني.

 

٦- الاتحاد الفلسطيني شكر ميسي ومنتخب الأرجنتين

 

٧- الخطاب الرسمي الصهيوني اعتبر أن تهديدات الفلسطينيين أخافت الأرجنتين وكانت وراء إلغاء المباراة.

 

٨- وسائل الإعلام الأرجنتينية أكدت أن ميسي كان عاملاً رئيسياً وراء إلغاء المباراة دون توضيح موقفه من القضية الفلسطينية.

 

٩- لم أَجِد حتى كتابة هذه الأسطر مصدراً موثوقاً لتصريح هيغوايين المتداول بشأن "رفض ميسي اللعب في ظل معاناة الفلسطينيين".

 

10- كل ما يتم تداوله عن مساندة ميسي للقضية الفلسطينية أو خوفه من الفلسطينيين غير دقيق (كي لا نكذب على أنفسنا).

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