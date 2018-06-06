فلسطين تشكر الأرجنتين وميسى لعدم اللعب فى القدس المحتلة

وجّه رئيس اتحاد الكرة الفلسطينى جبريل الرجوب، الشكر لمنتخب الأرجنتينى، ومهاجمه ليونيل ميسى، لعدم اللعب ضد إسرائيل فى القدس المحتلة، السبت المقبل.





وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفى بالضفة الغربية، اليوم "من فلسطين، شكراً ميسى"، معرباً عن رضاه لاتباع لاعبى الأرجنتين وميسى ضمائرهم عندما قرروا إلغاء المباراة، واحترموا مبادئهم.





وأضاف الرجوب أنّه يقدّر قيام هؤلاء باحترام مبادئهم، موضحاً أنّه لو كان ميسى قرّر اللعب فى القدس المحتلة، لكان هو أول الخاسرين.

وأكدّ مسؤولون إسرائيليون، اليوم أنّ قرار المنتخب الأرجنتيني بإلغاء المباراة مع إسرائيل نهائى، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت.