جنايات طنطا تحكم بالإعدام على موظف قتل زوجته

قضت اليوم الأربعاء، محكمة جنايات طنطا، حكمًا بالإعدام على موظف بالتأمين الصحي لقيامه بقتل زوجته مع سبق الإصرار والترصد.



عقدت هيئة المحكمة "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، وفى حضور المتهم، قررت إعدام المتهم شنقا، بعد احالة أوراقه للمفتى وجاء التصديق على القرار بالإعدام.



وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مأمور كفر الزيات، بلاغا بقيام إبراهيم عطية محمد العربى، 52 عاما، موظف بالتأمين الصحى، مقيم إبيار مركز كفر الزيات، بقتل زوجته نعمة عبد الواحد، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار.



وأكدت تحريات مباحث كفر الزيات، أن الواقعة نشبت إثر خلافات زوجية بين المتهم وزوجته المجنى عليها، وقام بالتعدى عليها وقتلها، وحرر محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق، والتى قررت إحالتها لمحكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.