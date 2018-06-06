خالد سليم يكشف حقيقة فبركة مقالب رامز جلال (صورة)

رد الفنان المصري خالد سليم، على الانتقادات التي حصدتها حلقته في برنامج "رامز تحت الصفر"، والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال.

ونشر "سليم" فيديو من الحلقة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه قائلًا: "المهم إن التلاتة ماسكيني كل واحد من حتة و عمالين يزقوني و يدفعوني و يحركوني و الأرض مش مخلياني أقدر أثبت.. وراحوا الحلوين قايلين “خالد هرب و جري من النمر و الدب.. هما أكيد مخيفين .. آه .. بس كانوا بعيد عننا بمسافة ما تخليناش نخاف أوي".

وأضاف: "بصراحة كنت عاوز ألطش البنتين قلمين خداميني من كتر ما صدعوني و وتروني و ماسكين فيا.. وكانوا بيصرخوا في وداني.. و بالنسبة للسؤال الجميل الوحيد اللي الدنيا كلها بتسأله .. لأ .. ما كانش تمثيل.. و كان فعلا خطر موضوع الزلاجة و أنا فعلا اتوترت من السرعة و المطبات الكتير.. و فعلا خفت أكتر لما الحديدة إليّ كنت ماسكها اتقطمت.. بس أنا فهمت إن في لعبة لما كوبر أتكلم إسباني فلاحي.. علينا؟".

وفي نهاية البيان اعتذر لرامز جلال قائلًا: "بس بجد شابو الماسك و الميكاب.. و عذرًا رامز جلال.. كان لازم آخذ حقي.. و حق كل اللي بهدلتهم".